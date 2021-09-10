В Марий Эл медики, участвующие в вакцинации, получат стимулирующие выплаты

ТАСС, 10 сентября. Медицинские работники, которые осуществляют вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, получат стимулирующие выплаты в Марий Эл за допнагрузку. На это выделили 17 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев.

"Выплаты за дополнительную нагрузку получат медицинские работники, участвующие в проведении вакцинации взрослого населения против COVID-19. <…> На эти цели выделено 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике вакцинацию в настоящее время осуществляют 19 медицинских организаций. На данный момент в регионе привито более 173 тыс. человек.

Ранее власти Марий Эл продлевали режим повышенной готовности из-за пандемии до 13 сентября. Кроме того, в республике действует обязательная вакцинация в ряде организаций 60% работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Также привиться должны все совершеннолетние учащиеся ссузов и вузов и лица, подлежащие призыву на военную службу.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 18 543 случая заражения коронавирусом, 16 618 пациентов выздоровели, 538 умерли.