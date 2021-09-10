В Дербенте на благоустройство парка Боевой Славы направят более 275 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. Власти Дербента готовы направить более 275 млн рублей на благоустройство парка Боевой Славы, расположенного в центре города, следует из материалов портала госзакупок.

Заказчиком тендера выступает городское управление по регулированию контрактной системы. Начальная максимальная цена контракта - более 275 млн рублей. Источник финансирования - городской бюджет. Заявки на участие в закупке принимаются до 1 октября. Победитель должен будет завершить все работы до 1 июня 2022 года.

В пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что в рамках благоустройства запланирована высадка около 200 деревьев, создание большой детской площадки с различными игровыми элементами.

"Будет реконструирован существующий фонтан, создан сухой фонтан с декоративными форсунками, а также круглый навес с конструкцией с качелями, павильоны с мастерскими, стол для настольного тенниса, трибуны с оформлением перепадов рельефа, веревочный парк, канатный комплекс и многое другое", - сообщили в пресс-службе, отметив, что при разработке проекта особое внимание уделялось воспоминаниям горожан о том, каким этот парк был ранее и чем он для них примечателен.

"Важной задачей стало сохранение структуры парка, который сочетает в себе несколько градостроительных функций: парк с мемориальной зоной, прогулочную зону и даже часть задних дворов. Благоустройство территории основано на разработанном для Дербента дизайн-коде, что делает территорию включенной в систему городских общественных пространств не только функционально, но и визуально", - отметили в мэрии.