{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дербенте на благоустройство парка Боевой Славы направят более 275 млн рублей

Средства выделят из городского бюджета

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. Власти Дербента готовы направить более 275 млн рублей на благоустройство парка Боевой Славы, расположенного в центре города, следует из материалов портала госзакупок.

Заказчиком тендера выступает городское управление по регулированию контрактной системы. Начальная максимальная цена контракта - более 275 млн рублей. Источник финансирования - городской бюджет. Заявки на участие в закупке принимаются до 1 октября. Победитель должен будет завершить все работы до 1 июня 2022 года.

В пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что в рамках благоустройства запланирована высадка около 200 деревьев, создание большой детской площадки с различными игровыми элементами.

"Будет реконструирован существующий фонтан, создан сухой фонтан с декоративными форсунками, а также круглый навес с конструкцией с качелями, павильоны с мастерскими, стол для настольного тенниса, трибуны с оформлением перепадов рельефа, веревочный парк, канатный комплекс и многое другое", - сообщили в пресс-службе, отметив, что при разработке проекта особое внимание уделялось воспоминаниям горожан о том, каким этот парк был ранее и чем он для них примечателен.

"Важной задачей стало сохранение структуры парка, который сочетает в себе несколько градостроительных функций: парк с мемориальной зоной, прогулочную зону и даже часть задних дворов. Благоустройство территории основано на разработанном для Дербента дизайн-коде, что делает территорию включенной в систему городских общественных пространств не только функционально, но и визуально", - отметили в мэрии.

Теги
РоссияДагестан
Подачу тепла в социальные учреждения Петербурга начнут с 13 сентября
В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты
Читать полностью