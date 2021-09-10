Рада установила штрафы за дискриминацию по половому признаку в рекламе на Украине

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Верховная рада одобрила штрафы за противодействия дискриминации по половому признаку в рекламе, внеся соответствующие изменения в закон "О рекламе". За решение проголосовали 307 депутатов при 226 необходимых.

"Главной целью законопроекта является противодействие дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и защите прав потребителей рекламы, путем уточнения положений действующего закона Украины "О рекламе" и усиления ответственности за нарушение его требований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. За нарушение предполагается штрафовать на сумму, равную 10 минимальным зарплатам, установленной законом на момент совершения нарушения. В настоящее время минимальная зарплата в стране составляет 6 тыс. гривен ($224), а сумма штрафа - порядка $2,2 тыс. соответственно.

Законом определено, что дискриминационной по признаку пола считается реклама, "которая содержит утверждение или изображение интеллектуального, физического, социального или другого вида преимущества одного пола над другим". В такой рекламе также относится унижающая достоинство человека по признаку пола, демонстрирующая насилие по этому признаку, а также содержащая изображение тела человека исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя.

В документе отмечается, что противодействие дискриминации по половому признаку - одно из обязательств Украины в соответствии с Конвенцией ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, Стратегией гендерного равенства Совета Европы на 2018-2023 гг., Глобальными целями устойчивого развития ООН.