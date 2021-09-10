ВПП ООН сообщила об ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в Афганистане

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания. Такие оценки приводит в пятницу Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на основе телефонного опроса, проведенного организацией с 21 августа по 5 сентября во всех провинциях страны.

По ее данным, около 75% семей уже сокращают порции или берут продукты в долг. Как указывает ВПП ООН, неудовлетворительная ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась еще до захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ): до 15 августа более 80% домохозяйств сообщали о недостаточном потреблении продуктов. Каждый третий афганец испытывал острую нехватку продовольствия.

"ВПП необходимо охватить 9 млн человек в месяц к ноябрю, если мы хотим достичь запланированной цели в 14 млн к концу года, - отмечается в сообщении организации. - Мы обратились с призывом о выделении $200 млн, ряд стран предложил свою помощь". Согласно опубликованным данным, в 2021 году ВПП оказала помощь более чем 6,4 млн афганцев.

В конце августа исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли предупредил, что в ближайшее время с голодом могут столкнуться около 14 млн афганцев.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид во вторник вечером объявил состав нового временного правительства Афганистана.