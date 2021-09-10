Ветеран из Петербурга Людмила Осипова отметила 100-летний юбилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Участница Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Людмила Осипова отметила 100-летний юбилей. Ее поздравили президент РФ Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Выборгского района города.

"Сегодня со 100-летним юбилеем поздравили Людмилу Осипову, участницу Великой Отечественной войны. Начальник отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района Галина Ефимчук вручила Людмиле Васильевне письма с поздравлениями от президента РФ Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - говорится в сообщении.

Как рассказали в администрации, Людмила Осипова родилась в деревне Рожново Ярославской области. Окончив техникум связи, работала связисткой на Главпочтамте в Ленинграде. В 1942 году эвакуирована по льду Ладожского озера, потом была призвана на фронт, служила связисткой на огневой точке в 46-м зенитно-пулеметном женском полку. Принимала участие в полковой самодеятельности, была солисткой ансамбля. Награждена Медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", труженик тыла.

После войны продолжала трудовую деятельность на предприятиях Ленинграда, общий трудовой стаж - 37 лет. На пенсии Осипова продолжила общественную деятельность, участвовала в общественных объединениях и общественных организациях ветеранов. Столетний юбилей отметит в узком семейном кругу.