Подачу тепла в социальные учреждения Петербурга начнут с 13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Тепло в социальные объекты Санкт-Петербурга, включая школы, детсады и медицинские учреждения, начнут подавать с 13 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные часы принято решение с 13 сентября начать в городе периодическое протапливание. С понедельника теплоснабжающие организации начнут постепенно включать источники тепла. В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Решение о включении отопления в многоквартирных домах до распоряжения комитета по энергетике в Петербурге будут принимать управляющие компании. Регулярную подачу тепла начнут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составит не более восьми градусов.

По данным городской администрации, все объекты теплоснабжения в Петербурге готовы к подаче тепла. "Объекты энергетики готовы к отопительному сезону. Проведены испытания систем теплоснабжения, текущие и плановые ремонты теплосетей. На особом контроле - социальные объекты. Они были полностью готовы к подаче тепла уже к 1 сентября", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.