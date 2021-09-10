В Казани открыли центр юридической помощи

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Центр бесплатной юридической помощи открыли в пятницу в Казани. Это первый объект Квартала юстиции в городе. Рядом с центром состоялось также открытие памятника поэту Гавриилу Державину, в котором приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко. Они также осмотрели новый центр, сообщили на официальном сайте главы региона.

"Сегодня мы открываем памятник нашему знаменитому земляку, первому министру юстиции России Гавриилу Романовичу Державину. Монумент находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи. Это очень важный проект, цель которого сделать юридическую службу доступной, чтобы люди могли получить всю необходимую поддержку", - передаются слова президента Татарстана.

Константин Чуйченко в свою очередь поблагодарил руководство республики за поддержку в реализации проекта. Он добавил, что памятник Гавриилу Державину будет олицетворять собой законность, обеспечение прав и законных интересов граждан, укрепление государственности.

Строительство Квартала юстиции (ул. Хади Такташ) началось в мае этого года. В новом городском пространстве будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель Татарстана, сообщает пресс-служба Минниханова.

На территории Квартала юстиции планируется разместить территориальное управление Минюста России по Республике Татарстан, Центр гражданских инициатив, Государственное юридическое бюро, Центр судебной экспертизы, офисы адвокатов и нотариусов.