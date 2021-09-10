Путин поприветствовал участников форума современной журналистики "Вся Россия-2021"

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям юбилейного XXV форума "Вся Россия-2021" отметил, что мероприятие помогает развитию современных и качественных СМИ в стране. Текст обращения главы государства зачитал на форуме в Сочи в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах - современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии", - говорится в приветствии. Путин отметил, что встречи форума всегда становятся значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой, обстоятельным, заинтересованным общением участников.

Глава государства также поздравил лауреатов премии "ТЭФИ-Мультимедиа", которая 11 сентября будет впервые вручаться в рамках форума. "В эпоху цифровых технологий этот действительно уникальный проект объединил на одной конкурсной площадке представителей всех отраслей и направлений СМИ - как опытных мэтров, так и талантливую молодежь, и нацелен на продвижение лучших традиций отечественной журналистики", - считает президент.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а участники обсудят широкий круг актуальных проблем, обменяются опытом, новыми идеями и яркими замыслами. Президент пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и успехов.

В апреле Академия российского телевидения начала прием работ на соискание первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life".

В Сочи 11 сентября пройдет церемония награждения победителей. Всего на конкурс поступило более тысячи работ, их оценил экспертный совет, в состав которого вошли порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры. Организатор премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России. ТАСС является генеральным информационным партнером.