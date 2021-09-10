Блогеры вместе с ТАСС научили участников Каспийского форума продвигать проекты в соцсетях

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Участники VI Каспийского медиафорума в Астрахани научились продвижению событий в сфере культуры в социальных сетях и на популярных электронных площадках в рамках площадки "Check-in в культурном медиапространстве", сообщила модератор мероприятия, руководитель направления ТАСС Елена Борисенко.

Участниками и экспертами мероприятия стали журналисты, блогеры, студенты, представители бизнеса, власти, общественных организаций стран Прикаспийского региона. Форум в шестой раз становится платформой для обмена опытом в журналистской среде, в этот раз он собрал более 300 участников из стран Каспийской пятерки.

"Сегодня привычные барьеры культурного туризма не имеют первостепенного значения, арт-проекты из любой точки планеты могут очень громко заявить о себе в глобальном медиапространстве. В рамках дискуссионной площадки [участники форума] учились работать в популярных соцсетях TikTok и Instagram с реальными блогерами, имеющими миллионы подписчиков (это направление сегодня самое популярное), рассмотрели вопросы популяризации культурных проектов - как рассказывать о них так, чтобы они стали интересны любому потребителю, порассуждали о том, что такое культурная идентичность и как изменилось значение региональных проектов для сохранения культурных кодов нашей страны", - сказала Борисенко.

По данным экспертов, во всем мире спрос на культурный контент многократно возрос и продолжает расти. Его основные потребители - это люди от 18 до 24 лет, интересующиеся искусством и историей, одним из самых важных аспектов подачи материала названа эмоциональность, особенно на блогерской площадке.

"Пять лет мы развиваем направление в ТАСС, организовывая различные мультимедийные проекты, мы устраиваем большие форумы, ранее работали на Питерском форуме, только что вернулись с Восточного форума, очень много работаем с регионами. Данный астраханский медиафорум - мега интересный проект, у нас получилась очень живая дискуссия, мы рассмотрели разные вопросы и каждый находящийся в зале стал активным участникам открытой дискуссионной площадки. Мы наметили общие для Каспийского региона темы и нашли точки соприкосновения стран и регионов Прикаспия", - считает Борисенко.

О Каспийском форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.