Лавров указал на важность поддержки честной журналистики в условиях распространения фейков

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Поддержка честной и основанной на фактах журналистики очень важна на фоне заполнения информационного пространства фейковыми новостями. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Сегодня, когда информационное пространство заполнено мгновенными новостями и настоящими, и фейковыми, которые за полсекунды разлетаются по всему миру, по всей стране, конечно же, очень важно поддерживать честную журналистику, которая основана на фактах и которая продиктована уважением к своей профессии", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что должная подсветка в СМИ любого политического шага лишь повышает его эффективность. "Мы живем в эпоху настоящего информационного взрыва. Понимаем, что эффективность любого политического шага, в том числе и на международной арене, только повышается, если он получает должную подсветку в СМИ. Я не сказал позитивную, я не сказал негативную. Должную, правдивую, объективную", - сказал министр.

Он также напомнил, что два дня назад отмечался Международный день солидарности журналистов. "Ваша профессия связана с высоким риском, и в эти дни вспоминаем ваших коллег, отдавших жизни при исполнении своих обязанностей, до конца выполнивших свой служебный долг. Среди них Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, которые погибли в 2014 году на юго-востоке Украины", - добавил Лавров.