"Августовская погода" ожидает столичный регион в ближайшие дни

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Характерная для августа погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в выходные дни и понедельник. Температурный фон будет в диапазоне 18-24 градусов тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Устанавливается августовская погода, температура будет еще повышаться. Сегодня было 18-20 градусов, завтра - такая же температура, а в воскресенье уже 21-23 градуса, по области - до 24 градусов. Такая же погода будет и в понедельник", - сообщил он.

Вильфанд напомнил, что еще в прошлые выходные в Москве была октябрьская погода.

"Если анализировать прошлые выходные, то мы побывали по климату в середине первой декады октября. Погода была холодной, характерной для этого осеннего месяца. Теперь возвращаемся в лето. Вот такие прогулки", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что первая пятидневка сентября в Москве стала самой холодной с начала века.