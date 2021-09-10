Смотровые площадки и фотозоны создадут возле нового моста в Череповце

ВОЛОГДА, 10 сентября. /ТАСС/. Строители создадут две смотровые площадки возле строящегося Архангельского моста в Череповце, который возводится на федеральные и региональные средства общим объемом более 16 млрд рублей. Для удобства горожан и туристов на площадках обустроят удобные фотозоны, сообщил в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Такое грандиозное сооружение, как Архангельский мост в Череповце, должно стать украшением города. В створе улицы Архангельской перед въездом установим фотозону. С этой точки отлично просматривается город и новый мост. На этой площадке проведем и торжественное открытие объекта. Думаю, каждый житель или гость города захочет сделать здесь фотографию для семейного архива. Еще одна смотровая площадка появится в Макаринской роще, ее обустроят на средства города", - написал губернатор на своей странице "Вконтакте".

По информации пресс-службы главы региона, площадки будут просторными, одна из них спроектирована длиной 72 метра и шириной 20 метров. Ее заасфальтируют, установят освещение, скамейки и урны, высадят липы, поблизости расположат парковки. Фотозоны откроются в день запуска моста в августе 2022 года. С одной смотровой зоны откроется вид на ванты моста, с другой - на пилоны и проезжающие машины, также появится архитектурно-художественная подсветка, которую выбирали вместе с жителями. По завершении стройки мост на сутки сделают пешеходным.

"Через год транспортная система Череповца изменится кардинально. Это произойдет в том числе благодаря реконструкции Шекснинского проспекта. Участок от Октябрьского проспекта до Рыбинской готов на 80%. Началось строительство Шекснинского проспекта от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Завершается капремонт путепровода через железнодорожные пути на Архангельской. Решение привести его в порядок приняли вместе с жителями на градсовете в 2019 году. Меньше чем через год мы откроем Архангельский мост, транспортный поток на путепроводе возрастет, и мы должны быть готовы к этому, проезд станет безопасным для всех видов транспорта", - подытожил Кувшинников.

Архангельский мост - один из самых масштабных инфраструктурных проектов региона за последние десятилетия. Его стоимость - более 16 млрд рублей. Он соединит центр Череповца с Зашекснинским районом, позволит развивать комплексную жилищную застройку, инвестиционные площадки, рекреационные зоны и социальные объекты. Наряду с ним строится Южное шоссе, которое свяжет новый мост, федеральную трассу Вологда - Санкт-Петербург и региональную трассу Череповец - Сергиев Посад - Ярославль - Рыбинск.