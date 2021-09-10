В Марокко прошло совещание членов Всемирного совета информационных агентств

МАРРАКЕШ, 10 сентября. /ТАСС/. Совещание членов Всемирного совета информационных агентств в рамках подготовки к VII Всемирному конгрессу информагентств (ВКИА), который должен пройти в конце ноября 2022 года в Марокко, состоялось в Марракеше. Как сообщило агентство Maghreb Arabe Press (MAP), которое выступает организатором предстоящего мероприятия, темой VII заседания ВКИА станет "Будущее информационных агентств в постпандемийном мире".

По сведениям MAP, в ходе совещания, прошедшего под председательством генерального директора агентства Халила Хашими Идриси, обсуждались основные аспекты подготовки к конгрессу.

MAP отмечает, что это первое мероприятие подобного рода, которое будет организовано на африканском континенте. Агентство передает слова первого заместителя генерального директора ТАСС и вице-президента ВКИА Михаила Гусмана, выразившего уверенность в том, что Марокко удастся успешно подготовить и провести мероприятие такого уровня.

В свою очередь генеральный директор Болгарского телеграфного агентства (БТА) и нынешний президент ВКИА Кирил Вылчев выразил надежду на то, что предстоящее заседание конгресса позволит не только обсудить будущее информагентств и специфику их развития после пандемии, но и ряд других важных для СМИ проблем, включая распространение фейковых новостей.

Впервые ВКИА состоялся в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, в той встрече приняли участие 115 информационных служб из 100 стран мира. Затем конгрессы прошли в Эстепоне (Испания, 2007), Буэнос-Айресе (Аргентина, 2010), Эр-Рияде (Саудовская Аравия, 2013), Баку (Азербайджан, 2016) и Софии (Болгария, 2019).