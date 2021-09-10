В Кронштадте модернизировали питающую весь город котельную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб") провел модернизацию котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой весь Кронштадт. Благодаря реконструкции котельной "Цитадельская" надежное теплоснабжение и качественную горячую воду получат 482 здания острова, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Петербурга.

"Это особенно важно в таких обособленных районах, как Кронштадтский, где нет возможности подключения к магистральным трубопроводам и крупным ТЭЦ по резервной схеме", - цитирует пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Основу модернизации составила замена установки деаэрации, очищающей воду от кислорода и углекислого газа, способных разрушать оборудование сетей. Старая установка проработала на котельной почти 10 лет и в связи с длительной эксплуатацией требовала регулярного дорогостоящего ремонта. Новый деаэратор российского производства рассчитан на более длительную эксплуатацию благодаря компонентам из нержавеющей стали и антикоррозийному покрытию.

Работы были проведены к началу отопительного сезона в Кронштадте. Котельная "Цитадельская" обеспечивает теплом и горячей водой 333 жилых дома, 11 детских садов, 10 школ и 11 объектов здравоохранения города с населением в 44 тыс. человек.