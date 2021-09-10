Кириенко: академия креативных индустрий может заработать на "Тавриде" через два года

СУДАК /Крым/, 10 сентября. /ТАСС/. Круглогодичная академия креативных индустрий на территории арт-кластера "Таврида" может начать работу через два года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на территории арт-кластера "Таврида", где проходят фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей".

"Из масштабных изменений. Это строительство круглогодичной академии креативных индустрий... Сейчас он (проект создания академии - прим. ТАСС) проходит финальную часть в Главгосэкспертизе. Уже проведены подготовительные работы, готова площадка к строительству. Я думаю, что через два года здесь начнет работать круглогодичная академия креативных индустрий", - сказал Кириенко.

По его словам, в России идут работы по созданию круглогодичных центров при других молодежных форумах.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.