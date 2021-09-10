Лавров сообщил, что для него Россия - это память о предках и любовь к малой родине

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Настоящий патриотизм заключается в любви к своей малой родине и памяти о предках. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Россия - это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы. Это твои родители, дай бог им здоровья, у кого они живы. Это друзья и ощущение корней. Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит. Потому что когда все это складывается, то это и есть Отечество, любовь к своей стране, настоящий патриотизм", - сказал он.

Лавров также назвал безобразием, что в некоторых учебниках истории содержатся огромные пробелы касаемо Великой Отечественной войны. "В нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, важно, как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился. У нас это все-таки пока еще глубоко в генетическом коде сидит", - отметил министр.