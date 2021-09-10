Бывшей главе Минздрава Франции предъявили обвинения в связи с эпидемией коронавируса

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Французская юстиция предъявила в пятницу обвинение бывшему министру здравоохранения Аньес Бюзем в том, что она при исполнении служебных обязанностей создала угрозу жизни людей в условиях начала пандемии коронавируса. Такое решение принял в пятницу Суд Французской Республики, рассматривающий проступки высших должностных лиц, исключая президента. Следователи заслушивали бывшего министра более пяти часов.

Согласно законам страны, виновным по этой статье грозит наказание до одного года тюрьмы и штраф в €15 тыс.

Во Франции за последний год в судебные органы поданы 16 тыс. жалоб на членов правительства. В большинстве своем они связаны с распространением COVID-19. В стране от последствий заболевания умерли свыше 115 тыс. человек.

В октябре прошлого года были проведены обыски в квартирах Бюзен, ее преемника Оливье Верана, бывшего премьера Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай. Следователи побывали также в квартирах и офисах генерального директора главного управления здравоохранения Жерома Саломона и генерального директора мониторингового агентства Santé Publique France Женевьев Шен.

Бюзен возглавляла Минздрав Франции до середины февраля 2020 года. Она ушла с этого поста в связи с выдвижением кандидатуры в мэры Парижа. На выборах она набрала лишь 13% голосов.

Установить истину

Как напомнила радиостанция France Info, в январе 2020 года Бюзен заявила о маловероятности распространения коронавируса из Китая во Францию и об отсутствии необходимости носить защитные маски. Министр опиралась на прогноз Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), который посчитал, что при наихудшем сценарии вероятность проникновения вируса в страну не превышает 15%. Всемирная организация здравоохранения на тот момент рекомендовала пользоваться масками только медицинскому персоналу.

Как отмечает телеканал BFM, если следствие начнет стремительно набирать обороты, получая все новые факты бездействия властей, повестки для дачи показаний может получить ряд бывших и действующих министров. Для правящего большинства во Франции, по мнению телеканала, это может иметь серьезные политические последствия в момент, когда Эмманюэль Макрон готовится выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года.

Бюзен заявила в интервью газете Le Monde в марте 2020 года, что с начала прошлого года она предупреждала администрацию президента и лично премьера о реальных рисках возникновения пандемии. По данным BFM, власти опасаются ее показаний следствию.