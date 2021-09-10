Эксперт ТАСС на "ТЭФИ-Мультимедиа" отметила тенденцию сокращения формата новостей

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Скорость потребления информации в обществе и использование читателями смартфонов потребовали сокращения формата размещаемых на сайтах новостей, сообщила в пятницу заместитель руководителя редакции сайта tass.ru Екатерина Захарова, которая провела открытый мастер-класс на площадке первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа".

Захарова констатировала смену формы подачи информации, поскольку объемные тексты приходится сокращать либо "упаковывать" в иной формат: графические блоки, информационные карточки. Это, по ее словам, связано со скоростью потребления информации в обществе, а также с тем, что читатель в основной своей части перешел на смартфоны, где большие блоки текстов читать сложно.

Количество фейков, отметила она, в пандемию резко возросло, особенно много недостоверной информации стало распространяться через мессенджеры и в соцсетях. Поэтому именно на этих платформах особенно важно проверять информацию и уделять внимание источникам. При этом в первую очередь необходимо обращать внимание на площадку, где размещена новость. "Не может достоверное, например, видео размешаться на только что созданной странице в соцсети", - пояснила спикер.

Показателем достоверности новости является также источник информации. Если он не указан в сообщении, необходимо найти первоисточник. "Как правило, тут все и становится ясно", - добавила Захарова.

О премии

В апреле Академия российского телевидения начала прием работ на соискание первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life".

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи. Как сообщала ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева, на конкурс поступило более тысячи работ. Их оценил экспертный совет, в состав которого вошли порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры. Организатор премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России; ТАСС является генеральным информационным партнером.