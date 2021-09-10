Лавров заявил, что все страны заинтересованы в скорейшем возобновлении туризма

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Все страны, включая Россию, заинтересованы в скорейшем возобновлении туризма. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Переход к полноценным туристическим потокам будет постепенным, уже открыт Египет. Постепенно это будет все облегчаться. Повторю еще раз, я не специалист, но я сталкиваюсь с моими коллегами, которые отвечают за санитарную безопасность, весь мир идет на ощупь, никто не знает, какая будет и будет ли следующая волна. Это слишком мало для того, чтобы сделать такие долгосрочные аналитические выводы и принять на правительственном уровне соответствующие решения. Все заинтересованы в том, чтобы туризм возобновлялся как можно скорее", - сказал он.

Министр также напомнил, что в РФ с 1 января 2021 года действует электронная виза для иностранцев, однако ее применение на данный момент приостановлено из-за пандемии коронавируса. "С 1 января 2021 года электронные визы применимы по всей территории РФ. Их практическое применение подвешено из-за пандемии. Здесь это не моя функция, это функция оперштаба по предотвращению распространения коронавируса, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, куда входят все наши санитарные власти, это их прямая ответственность. Конечно, здесь мы не можем им подсказать, говорить им снять ограничения, чтобы туризм скорее развивался. Это слишком серьезно", - добавил Лавров.