В Италии изъяли 500 считающихся поддельными работ художника Фрэнсиса Бэкона

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы города Болонья (область Эмилия-Романья) изъяли 500 считающихся поддельными картин и рисунков английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992). Об этом в пятницу сообщило агентство ANSA.

По его данным, следователи также арестовали различное имущество на сумму более €3 млн. Фигурантами расследования являются семь человек, они подозреваются в совершении преступлений в отношении произведений искусства, в частности, в мошенничестве и отмывании денег, отмечает ANSA.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее несколько картин были проданы как подлинные за суммы от €10 тыс. до €600 тыс. По словам следователей, эти картины с высокой вероятностью являются поддельными, что во многих случаях было установлено с помощью химического анализа. Как указывает ANSA, расследование продолжается.

Фрэнсис Бэкон был мастером фигуративной живописи. Ключевой темой в его произведениях искусства стало человеческое тело. Картины этого одного из ведущих британских экспрессионистов XX века высоко ценятся у коллекционеров со всего мира. В частности, в 2015 году диптих Бэкона "Два эскиза к автопортрету" (1977) был продан в Лондоне за $22,4 млн.