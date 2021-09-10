Многодетные семьи в Марий Эл смогут получить денежные выплаты вместо земельного участка

ТАСС, 10 сентября. Многодетные семьи в Республике Марий Эл смогут получить денежные компенсации вместо положенного им по закону земельных участков. Предполагается, что размер выплат составит порядка 250 тыс. рублей, сообщил глава Марий Эл Александр Евстифеев в ходе прямой линии с жителями, трансляцию которой вела ГТРК "Марий Эл".

"Мингосимущество разработало проект, в соответствии с которым такая замена, компенсация будет возможна. Эта работа идет активно. Инициатива по данному законопроекту принадлежит партии "Единая Россия". Мы надеемся, что на ближайшем заседании нашего госсобрания 23 сентября этот вопрос будет рассмотрен. <…> Компенсация предполагается [в размере] 250 тыс. [рублей]. <...> Сейчас это решение обсуждается в комитетах нашего государственного собрания", - сказал он, отвечая на вопрос жительницы региона.

По состоянию на 1 января 2021 года, как следует из опубликованных на сайте Госсовета Республики Марий Эл данных, в регионе на учете в качестве имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно состоят 7 296 граждан, в том числе 2 606 граждан с тремя и более детьми.

Согласно информации на сайте партии "Единая Россия", федеральный закон, по которому многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельных участков, действует в России с 2015 года. При этом правила их получения устанавливают сами субъекты РФ. Во многих регионах взамен участков предоставляют единовременные выплаты на покупку земли или жилья, а также его строительство.