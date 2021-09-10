Зеленский поручил реставрировать костел Святого Николая в Киеве, пострадавший от пожара

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обязал правительство обеспечить проведение реставрации костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября. Об этом говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара, и установлению там нового органа", - цитирует Зеленского в пятницу пресс-служба офиса президента. Украинский лидер указал на необходимость организовать до конца работ концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках

Инцидент произошел вечером 3 сентября. Возгорание возникло на первом и втором этажах органного зала, а затем распространилось на кровлю здания. В 23:26 пожар был ликвидирован. По предварительным данным МВД, причиной происшествия стало короткое замыкание в уникальном духовом органе.