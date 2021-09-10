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Пандемия COVID-19

Власти Нью-Йорка предложили делегатам Генассамблеи ООН привиться от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что власти города эффективно взаимодействуют с организацией

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что власти Нью-Йорка готовы предоставить возможность вакцинироваться от коронавируса делегатам, прибывающим на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций.

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"Власти Нью-Йорка предложили всем делегатам, прибывающим на Генеральную Ассамблею, вакцинироваться. Мы располагаем здесь <...> системой, чтобы сделать это", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Власти города, по словам Гутерриша, эффективно взаимодействуют с ООН.

76-я сессия ГА ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября.

Теги
СШАГутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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