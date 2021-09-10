Власти Нью-Йорка предложили делегатам Генассамблеи ООН привиться от коронавируса

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что власти Нью-Йорка готовы предоставить возможность вакцинироваться от коронавируса делегатам, прибывающим на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций.

"Власти Нью-Йорка предложили всем делегатам, прибывающим на Генеральную Ассамблею, вакцинироваться. Мы располагаем здесь <...> системой, чтобы сделать это", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Власти города, по словам Гутерриша, эффективно взаимодействуют с ООН.

76-я сессия ГА ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября.