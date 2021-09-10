В деревне Малая Губа в Псковской области на сельхозпредприятии ввели ограничения по АЧС

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Ограничения по африканской чуме свиней (АЧС) ввели на территории эпизоотического очага на сельхозпредприятии в деревне Малая Губа Островского района Псковской области. Указ подписал губернатор области Михаил Ведерников, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства

"Ограничительные мероприятия введены на территории эпизоотического очага, расположенного на сельхозпредприятии в деревне Малая Губа Островского района. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документом установлены зона карантина и угрожаемая зона. Зона наблюдения затрагивает сразу несколько муниципалитетов. Кроме Островского это Псковский, Палкинский, Пыталовский, Пушкиногорский, Новоржевский, Порховский районы", - говорится в сообщении пресс-службы.

На территории зоны карантина запрещены перемещение и перегруппировка свиней, их ввоз и вывоз, убой животных, вывоз продукции растениеводства и животноводства, свободное перемещение транспортных средств. Карантин устанавливаются на срок 30 календарных дней после уничтожения свиней в эпизоотическом очаге, а также убоя или уничтожения свиней в угрожаемой зоне и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, отмечается в сообщении пресс-службы.

Первый очаг АЧС среди популяции диких кабанов в регионе был выявлен 5 июля. В течение нескольких дней заболевание выявили в четырех районах области, в ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. За месяц число очагов выросло вдвое и достигло восьми. Из-за АЧС закрылись несколько свиноводческих предприятий, около 200 человек потеряли работу. По предварительной оценке властей, на данный момент ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей. Одной из возможных причин вспышки АЧС псковские власти назвали превышение популяции диких кабанов.