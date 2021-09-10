Корпус для инвалидов старше 18 лет построят в детском реабилитационном центре в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены построить новый корпус для взрослых с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном центре "Подсолнух". Об этом в пятницу сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

"Мы с Антоном Олеговичем (министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - прим. ТАСС) проговорили, надеюсь, что в ближайшее время мы начнем строить целый корпус для долговременного проживания там инвалидов уже старше 18 лет - до 45 лет", - сказал он.

По информации пресс-службы правительства региона, на строительство нового корпуса потребуется 600 млн рублей. Котяков, который в пятницу посетил учреждение, обещал рассмотреть возможность оказания финансовой помощи региону. По словам Русских, в дальнейшем в учреждении запланировано строительство мастерских, где воспитанники центра смогут заниматься трудовой деятельностью. "Не секрет, что многие из тех, кто заканчивает там реабилитацию в 18 лет, не устраиваются на работу. Здесь будет создан такой кластер, где они могут продолжить свою трудовую деятельность в дальнейшем", - пояснил он.

Врио губернатора уточнил, что на базе центра планируется реализовать проект "Квартал "Подсолнух". Проект также предусматривает так называемую социальную "передышку", которой смогут воспользоваться граждане, которые по каким-либо причинам временно не могут находиться со своей семьей. Для них будет предусмотрено проживание в учреждении на период до года. Кроме того, при прохождении реабилитации в "Квартале Подсолнух" инвалиды смогут проживать и самостоятельно. Специалисты социального обслуживания будут посещать их для оказания необходимой помощи.

Директор реабилитационного центра Татьяна Лучникова сообщила журналистам, что ежегодно в учреждении проходят социальную, медицинскую, психолого-педагогическую реабилитацию порядка 1 200 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. "Сейчас за услугами специалистов центра обращаются семьи с детьми до 18 лет, а расширение спектра наших услуг позволит открыть реабилитационное пространство с полным циклом реабилитации граждан с инвалидностью от рождения до 45 лет", - отметила она.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в Ульяновске ведет свою деятельность с 2001 года. Цель деятельности учреждения - оказание социально-правовой, психолого-педагогической, медико-социальной помощи семьям, имеющих детей с физическими и умственными нарушениями. Центр оказывает социальные услуги детям с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе ДЦП, генетической патологией и хромосомными нарушениями (синдром Дауна, синдром Ретта, фенилкетонурия), умственной отсталостью. Основная деятельность учреждения ориентирована на программы реабилитации детей-инвалидов.