Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет в Саранске в 2022 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Агентство развития профессионального мастерства и правительство Мордовии заключили соглашение о подготовке и проведении в 2022 году в Саранске финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства республики.

"10 сентября в Саранске в Доме Республики в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой было подписано соглашение между Агентством развития профессионального мастерства и правительством Республики Мордовия о подготовке и проведении в 2022 году в Саранске финала X Национального чемпионата WorldSkills Russia. Нацфинал ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора Агентства развития профессионального мастерства Роберта Уразова, впервые национальный финал сфокусируют на роли эксперта не только как носителя передовых практик, но и их проводника вовне. "Конструируя новые практики подготовки профессионалов, участники форума экспертов в своих регионах приобщат к ним новых людей. Так мы расширим возможности профессионального роста для все большего количества граждан. Тем самым результаты нацфинала послужат решению важнейшей стратегической задачи по повышению конкурентоспособности человека на рынке труда и в итоге роста его дохода и уверенности в завтрашнем дне", - приводятся слова Уразова в сообщении.

Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил, что для региона большая честь стать площадкой проведения Финала национального чемпионата "Молодые профессионалы". "Для начинающего специалиста это прекрасная возможность приобрести опыт работы на современном оборудовании с использованием лучших мировых практик. К тому же, это - один из наиболее эффективных инструментов оценки и повышения квалификации рабочих кадров. Спасибо за такую мощную федеральную поддержку", - процитировали Здунова в сообщении.

Финал Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет по 50 компетенциям с использованием дистанционных технологий в гибридном формате. Выполнение заданий будет проходить на домашних площадках регионов - участников национального финала с видеотрансляцией согласно специальным правилам по организации соревнований. Для мероприятий финала национального чемпионата задействуют объект наследия чемпионата мира по футболу 2018 года - стадион "Мордовия Арена".