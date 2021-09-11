Эксперт заявила, что заболеваемость гриппом будет зависеть от соблюдения профилактики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом в России в новом эпидемическом сезоне будет зависеть от того, насколько граждане будут соблюдать профилактические меры, в частности активно прививаться. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В сезоне 2020-2021 годов в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа. <…> Во многом это связано с соблюдением противоэпидемических мероприятий - ношение медицинских масок, избегание мест массового скопления людей, тщательная гигиена рук, вакцинация. Но если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом. Какой будет нынешний эпидсезон, также зависит от соблюдения всех этих профилактических мер", - сказала она.

По словам Пшеничной, самой важной среди них является вакцинация от гриппа. Так, благодаря ей в России удалось в значительной степени снизить как заболеваемость гриппом, так и нагрузку на здравоохранение, поскольку уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации.

Пшеничная также напомнила, что в этом сезоне ожидается приход штаммов A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013/. По сравнению с прошлым годом появились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали. Вакцинацию от гриппа следует пройти с сентября по ноябрь, до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет.

"Есть много наблюдений о том, что заболевание, вызванное одновременно вирусами гриппа и SARS-CoV2, протекает тяжелее, особенно у лиц из групп риска по тяжелому течению этих инфекций. Поэтому вакцинация от гриппа так же важна, как и вакцинация от COVID-19. Следует помнить, что интервал между вакцинацией от COVID-19 и гриппа должен быть минимум один месяц. Если ответственно относиться к здоровью своему и окружающих и своевременно сделать прививку от гриппа, то эпидемии гриппа вполне можно будет избежать", - заключила эксперт.