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Роскосмос поздравил Москву с днем города, опубликовав снимок столицы с орбиты

В госкорпорации отметили, что более 100 тыс. людей труда и науки в Москве внесли свой вклад в становление космической эры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роскосмос поздравил Москву с 874-летием, напомнив, что столица России является ведущим центром ракетно-космической промышленности.

"Поздравляем с Днем города Москвы! Москва - ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли", - говорится в сообщении госкорпорации, опубликованном в Twitter.

В Роскосмосе напомнили, что более 100 тыс. людей труда и науки в Москве внесли свой вклад в становление космической эры. Публикация также сопровождается фотографией столицы, которую сделал из космоса спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Москва в эти выходные, 11 и 12 сентября, отмечает свой 874-й день рождения. Горожан и гостей столицы в праздничные дни ждут концерты, мастер-классы, экскурсии и другие развлекательные мероприятия, а также порадуют арт-объекты из живых цветов и красочные фейерверки.

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