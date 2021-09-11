Роскосмос поздравил Москву с днем города, опубликовав снимок столицы с орбиты

"Поздравляем с Днем города Москвы! Москва - ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли", - говорится в сообщении госкорпорации, опубликованном в Twitter.

Поздравляем с Днем города Москвы! #Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли. Больше 100 000 людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры! pic.twitter.com/SFpaMWigA5

В Роскосмосе напомнили, что более 100 тыс. людей труда и науки в Москве внесли свой вклад в становление космической эры. Публикация также сопровождается фотографией столицы, которую сделал из космоса спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Москва в эти выходные, 11 и 12 сентября, отмечает свой 874-й день рождения. Горожан и гостей столицы в праздничные дни ждут концерты, мастер-классы, экскурсии и другие развлекательные мероприятия, а также порадуют арт-объекты из живых цветов и красочные фейерверки.