МВД разработало новые методы выявления отпечатков на местах пожаров до 950 градусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты МВД России разработали новые специальные средства и методы обнаружения следов рук на местах пожаров, где температура достигала 950 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Сохранение и обнаружение следов рук на местах пожаров возможно при влиянии на объект температуры до 950 градусов", - сказал собеседник агентства. Данные результаты удалось получить авторскому коллективу экспертно-криминалистического центра МВД России в ходе научно-исследовательской работы "Особенности обнаружения, выявления, фиксации и изъятия следов рук на местах пожаров", которая была завершена в декабре прошлого года.

Специалистам МВД удалось установить и изучить особые криминалистически значимые свойства объектов дактилоскопической экспертизы, обусловленные воздействием высокой температуры, копоти и огнетушащих средств. "Это позволило усовершенствовать имеющиеся и разработать новые специальные средства и методы обнаружения и выявления следов рук для данной категории объектов в зависимости от конкретных условий пожара и сочетания различных опасных факторов", - добавили в ведомстве.

В настоящее время осуществляется внедрение результатов исследования в практическую деятельность экспертно-криминалистических подразделений системы МВД России.

По данным МВД, в прошлом году зарегистрировано более 9,5 тыс. фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества в результате поджога, из которых раскрыт только 21%, а за первое полугодие этого года зарегистрировано более 3,5 тыс. таких фактов.