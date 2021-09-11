Хайнань провел форум межправительственного сотрудничества регионов Китая и Африки

ХАЙКОУ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Административный центр Хайнаня город Хайкоу на текущей наделе провел мероприятие, организованное Форумом сотрудничества между региональными правительствами Китая и Африки. Об это сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, состоявшийся на острове форум был посвящен усилению кооперации в области сельского хозяйства и вопросам, связанным с ликвидацией бедности. Его участники обсудили преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, его потенциал в продвижении торгово-экономического взаимодействия между КНР и африканскими государствами.

"Китай постоянно поддерживает контакты со странами Африки на уровне экспертов, продвигает совместно с ними исследовательские проекты, оказывает им поддержку путем передачи технологий и капиталовложений в сельское хозяйство", - заявил временный поверенный в делах представительства Китая при Африканском союзе Чэнь Сюйфэн, выступив в онлайн-формате. Он отметил, что Пекин постоянно углубляет сотрудничество с государствами этого региона для повышения уровня благосостояния населения Африки.

Как уточнил китайский дипломат, аграрное взаимодействие - лишь одно из направлений китайско-африканского всеобъемлющего сотрудничества.

В ходе форума обсуждались проекты с участием Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук. Согласно официальному плану, отдел международных связей провинции совместно с этой организацией в текущем году проведет тренинги по вопросам, касающимся взаимодействия между Хайнанем и Африкой в области экологичного аграрного развития и их совместных усилий по борьбе с бедностью.

Торгово-экономические контакты Китая с Африкой

По данным Министерства коммерции КНР, объем торговли Китая со странами Африки за январь - июль превысил $139 млрд, продемонстрировав рост в годовом исчислении более чем на 40%. За семь месяцев государства этого региона увеличили поставки товаров и услуг на китайский рынок примерно на 46%, до $59 млрд. За тот же период Пекин почти вдвое нарастил импорт африканского каучука, хлопка и кофе.

Хайнань активно сотрудничает со странами Африки в области сельского хозяйства: за январь - июль товарооборот между провинцией и африканскими странами превысил 2,52 млрд юаней (около $390 млн). Показатель оказался в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.