Мэр Ялты заявила, что летние подтопления существенно не повлияли на турпоток

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Большую Ялту с начала года посетили порядка 3 млн туристов, летние ливни и подтопления существенно не повлияли на туристический поток, сообщила ТАСС глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Потоп, можно сказать, отразился, но незначительно, в те дни, когда происходил сам потоп и устранение его последствий. Благодаря поддержке федерального центра и властей республики Ялта смогла очень быстро вернуться к нормальному функционированию, образу жизни, чтобы не допустить потери туристов в этой части", - сказала Павленко, уточнив, что Большую Ялту за 2021 год посетили порядка 3 млн туристов. "На сегодняшний день в Ялте отдохнуло более 41% от общего количества туристов, посетивших Крым за текущий год", - отметила она.

Власти курорта ожидают, что до конца года будет достигнут показатель в порядка 3,5 млн туристов. "У нас бархатный сезон начался в Крыму. Как правило, отток туристов в последних числах августа, готовят детей к школе. А с первых чисел сентября начался снова приезд туристов. Мы ожидаем, что бархатный сезон в этом году будет лучше, чем в прошлом, по всем показателям", - добавила Павленко.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. В июне подтопило Ялту. Погиб один человек, пострадали 58, еще один человек числится пропавшим без вести.