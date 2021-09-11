Жители Удмуртии в 2021 году заключили более 1,6 тыс. социальных контрактов

ТАСС, 11 сентября. Жители Удмуртской Республики заключили более 1,6 тыс. социальных контрактов. Еще 400 планируется заключить до конца года. Общее финансирование программы составляет порядка 250 млн рублей, сообщили в субботу на сайте регионального правительства.

"На данный момент в республике заключено 1 624 соцконтракта, в том числе по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) - 292, по ведению личного подсобного хозяйства - 99, по поиску работы - 573, по мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации - 660", - говорится в сообщении.

Социальный контракт - это договор о предоставлении мер поддержки, который заключается между малоимущими гражданами и органами социальной защиты населения. Средства могут быть направлены на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или на другие цели, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Так, например, жительница Завьяловского района Удмуртии ранее в рамках соцконтракта приобрела муфельную печь и напольный гончарный круг на 250 тыс. рублей. Сейчас она проводит мастер-классы для детей и взрослых, участвует в ярмарках и международных фестивалях-конкурсах народного творчества.