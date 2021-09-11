Власти Москвы считают, что тренд на удаленку сохранится после восстановления рынка труда

МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Власти Москвы считают, что тренд на удаленную работу среди всех возрастов москвичей сохранится и будет увеличиваться после полного восстановления рынка труда. На данный момент в базе центра занятости более 10 тыс. таких вакансий, сообщила ТАСС первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова в субботу в кулуарах IV форума социальных инноваций регионов.

"Это новый тренд и он никуда не исчезнет. И спрос на удаленную работу будет только нарастать, так как для современного человека баланс его работы и жизни становится очень важным элементом. И теперь компании конкурирует между собой не за место его нахождения, а за его компетенции", - рассказала Александрова.

По ее словам, в базе около 10 тыс. удаленных вакансий. Причем вакансии с таким форматом работы есть в самых разных отраслях. "Популярным направлением для онлайн работы традиционно стала IT-сфера - это программисты, разработчики, аналитики данных, тестировщики, продакт-менеджеры и так далее. Также часто удаленные вакансии встречаются для представителей профессий, которые считались офисными, но в данный момент могут работать удаленно. Чаще всего это менеджеры, работающие с базами данных, специалисты контакт-центров, бухгалтера, специалисты по онлайн продажам и сетевым коммуникациям. Сегмент финансов и страхования не менее популярен и предоставляет москвичам разнообразные вакансии для удаленной работы", - сказала Александрова.

Она сообщила, что сейчас лидером по свободным вакансиям в базе Московской службы занятости является сегмент оптовой и розничной торговли. "После пандемии бизнес настроился на автоматизацию процессов и цифровизацию сервисов. В связи с этим, стали еще более востребованы специалисты IT-направления. Высоко ценятся и профессионалы узкой направленности, которые в том числе обладают цифровыми навыками. Высокая активность в найме сохраняется в строительной индустрии и сфере ЖКХ на рабочие специальности, в транспортной отрасли", - подчеркнула Александрова.

Она отметила, что спросом на рынке пользуются специалисты сервисной индустрии - сотрудники требуются в ресторанную индустрию, кейтерингу и бьюти-сегменту, в швейные производства. Тренд на заказ и доставку товаров и услуг онлайн, не сбавляет оборот. Поэтому к вакансиям, пользующимся высоким спросом относится должность курьера, интегрированного в цифровую экономику.

"Количество открытых вакансий для менеджеров онлайн-магазинов и операторов контакт-центров превышает 7 тыс. На должность водителей требуется более 15 тыс. человек", - добавила Александрова.

О форуме

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.