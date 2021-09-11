В нацпарке на Алтае выпустили выращенных в зоопарке редких горных баранов

ТАСС, 11 сентября. Выращенных в Новосибирском зоопарке им. Шило редких горных баранов - аргали, находящихся под угрозой исчезновения, выпустили в национальном парке "Сайлюгемский" на территории республики Алтай. Как рассчитывают специалисты, новые особи примкнут к диким сородичам, что значительно повысит шансы вида на выживание, сообщили на сайте нацпарка.

По данным Минприроды, в настоящее время 13 видов животных, сохранение популяции которых запланировано в рамках нацпроекта "Экология", могут исчезнуть, если не предпринимать мер по их сохранению. Речь идет об амурском тигре, переднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране (аргали), дзерене, белом медведе, стерхе, охотоморских популяциях гренландского и серого китов.

"На Алтай прибыла группа алтайских горных баранов, выращенных в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило, единственного зоопарка в мире, в котором содержатся и воспроизводят потомство аргали. <…> Четыре самца выпущены на волю на охраняемой территории Сайлюгемского национального парка. Животные преодолели расстояние около 1 тыс. км в специальных контейнерах под наблюдением представителей зоопарка и ветеринаров. Дорогу "домой" все перенесли удовлетворительно, отмечают специалисты", - говорится в сообщении.

Как отметили в нацпарке, молодые самцы получены в условиях неволи от некогда специально отловленных на Алтае горных баранов. Данные особи содержались в одном из отдаленных вольеров для претендентов на свободу: они не являлись экспонатами, минимальный контакт с человеком позволил вырастить полудиких зверей. Самцы выпущены на участке национального парка, где в скором времени будут пастись местные стада аргали. Организаторы выпуска надеются, что новенькие примкнут к диким сородичам, что значительно повысит их шансы на выживание. Выпуск аргали состоялся в рамках проекта Еврозиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению редких видов горных копытных Евразии при участии Новосибирского зоопарка, Департамента Росприроднадзора по СФО и Сайлюгемского национального парка.

"Совсем скоро у алтайских горных баранов начнется брачный период, в это время животные концентрируются в крупные смешанные стада, достигающие 100 и более особей, - приводит пресс-служба слова Валентины Зяблицкой, заместителя директора нацпарка. - У новосибирских аргали, которым три-четыре года, есть время на акклиматизацию, адаптацию и все шансы для участия в гоне наравне с дикими самцами и стать частью природной популяции. Именно с этой целью реализуется проект - для восстановления численности редкого вида в естественной среде обитания. Не секрет, что именно самцы из-за массивных рогов являются основной целью незаконной охоты".

Алтайский горный баран (аргали, архар) - самый крупный баран планеты, обитает на границе России и Монголии. Общая численность - около 4800 особей, порядка 2000 - в России, 1583 - в Сайлюгемском национальном парке. Вид занесен в Красную книгу РФ, список МСОП как "уязвимый".

О парке

Национальный парк "Сайлюгемский" создан на Алтае в 2010 году - на территории Кош-Агачского района для сохранения снежного барса и алтайского горного барана аргали. С 2016 года на территории парка площадью 118 тыс. га ведется также мониторинг и изучение дикого кота манула. Парк расположен на границе с Монголией.