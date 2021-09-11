Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,01

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,01. В Москве показатель подскочил до 1,15, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор превысил единицу сразу в пяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Воронежская (1,01), Самарская (1,02), Нижегородская (1,04) области, а также Санкт-Петербург, где показатель резко вырос и составил 1,43.

В Ростовской области коэффициент равен 0,99, в Иркутской и Свердловской областях - 0,98, в Красноярском крае - 0,94. В Подмосковье он продолжил снижение и уменьшился до 0,72 - минимума за последние две недели.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.