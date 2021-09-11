Реабилитационный комплекс открыли в арт-поместье "Новые берега" под Пензой

ПЕНЗА, 11 сентября. /ПЕНЗА/. Реабилитационно-оздоровительный комплекс и жилой дом для людей с инвалидностью открылись в субботу в арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области, предназначенном для проживания молодых людей с инвалидностью и раскрытия их творческого потенциала, передает корреспондент ТАСС.

"Новые берега" представляют собой коттеджный поселок, в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью. В декабре 2019 года были открыты два дома арт-поселка, в августе 2020 года - третий. Сейчас в арт-поместье проживают 40 резидентов из девяти регионов России, отобранные по итогам конкурса. Важным условием для проживания является реализация общественно значимого проекта в сфере творчества, образования, социального предпринимательства. Новый, четвертый дом в "Новых берегах" рассчитан на совместное самостоятельное проживание семи человек - молодых людей с инвалидностью, которые являются выпускниками детских домов и интернатов.

"Это уникальный проект не только для Пензенской области, но и в масштабах всей России, передовой опыт реабилитации людей с ограниченными возможностями, зачастую в непростых формах. Проект помогает ребятам найти себя и пройти социализацию", - отметил на открытии объектов врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Реабилитационно-оздоровительный комплекс площадью 100 кв. м и стоимостью 18 млн рублей включают сауну и бассейн со специальным подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья, спа-центр и массажные кабинеты, фитнес-зал. Комплекс предусматривает также и возможность трудоустройства.

В арт-поместье есть образовательный центр, концертная и спортивная площадки, храм, кафе, теплицы. Полностью завершить строительство "Новых берегов" планируется в 2022 году - здесь появятся еще два дома и административный корпус, где будут располагаться медцентр, мастерские, магазин.

С открытием "Новых берегов" в Пензенской области создана комплексная система поддержки и личностного развития людей с инвалидностью, которая включает несколько центров. Помимо коттеджного поселка, в нее входят пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности "Дом Вероники" и "Квартал Луи" - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни.