В России осенью примут концепции комплексной реабилитации людей с инвалидностью

ПЕНЗА, 11 сентября. /ТАСС/. Концепция комплексной реабилитации людей с инвалидностью, которая поможет развитию программ сопровождаемого проживания в России, будет принята на федеральном уровне осенью. Об этом сообщила в субботу замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе посещения инклюзивного арт-поместья "Новые берега" в Пензенской области.

"На федеральном уровне для развития сопровождаемого проживания разработана концепция комплексной реабилитации и абилитации (формирование способностей к бытовой и профессиональной деятельности - прим. ТАСС). Мы рассчитываем, что она осенью текущего года на федеральном уровне будет принята. Сейчас проходит ее финальное межведомственное согласование. Она станет базовой отправной точкой, нормативной основой для развития сопровождаемого проживания на территории нашей страны", - отметила Баталина.

По ее словам, сегодня у граждан с ограниченными возможностями здоровья есть два варианта проживания - дома в семье или с опекунами и в интернате. "Сопровождаемое проживание - это третий вариант совместного, но открытого, свободного, равноправного проживания, с одной стороны, не дома, когда родители не имеют возможности помогать своим уже взрослым детям, но, с другой стороны, это и не интернат", - добавила она.

Баталина подчеркнула важность наличия инфраструктуры для сопровождаемого проживания. По ее словам, наиболее успешно эта система развивается в Пензенской области. "Такие ростки есть в других регионах - развивается проект в Ульяновске и ряде других городов. Они скоромнее, они только на старте. Здесь мы видим открытие дополнительных корпусов, развивается храм, все больше ребят с инвалидностью могут здесь (в "Новых берегах") проживать", - сказала замминистра.

Она подчеркнула, что в следующем году в регионе также будет запущена программа долговременного ухода. "На текущий момент в этом проекте участвуют 24 региона. Мы готовимся к запуску системы долговременного ухода на территории Пензенской области в следующем году", - сказала Баталина.

"Новые берега" представляют собой коттеджный поселок площадью 7,6 тыс. кв. м, в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью. В декабре 2019 года были открыты два дома арт-поместья, в августе 2020 года - третий, 11 сентября 2021 года - четвертый. Сейчас в арт-поместье проживают 40 резидентов из девяти регионов России, отобранные по итогам конкурса. Важным условием для проживания является реализация общественно значимого проекта в сфере творчества, образования, социального предпринимательства.