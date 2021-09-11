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Пандемия COVID-19

Ямальские власти ослабили ограничения, введенные в общественных местах из-за пандемии

Залы кинотеатров и общепита могут быть заполнены до 75%

ТАСС, 11 сентября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ослабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Они разрешили работу развлекательных заведений в закрытых помещениях и увеличили до 75% заполняемость залов общепита и кино. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале правительства региона.

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"На Ямале ослабили ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Отменен запрет на посещение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений. Они возобновляют работу. С 50% до 75% увеличивается количество мест, которые могут занять посетители общепита и кинозалов. Отменяется требование об ограничении времени работы общепита (ранее могли работать с 04:00 до 21:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В регионе выявлено с начала пандемии 48 662 случаев коронавируса, из них 46 837 человек уже выздоровели, 648 умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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