Путин заявил, что Москва была, есть и будет консолидирующим центром для всей России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва была и будет оставаться объединяющим центром для всей огромной страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", посвященном Дню города.

"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны: и в период испытаний, и в реализации всех общих планов, и в праздники, и в будни. В любые времена Россия и ее столица неразрывны", - сказал Путин.

Он поздравил с Днем города Москвы ее жителей, пожелав им "хорошего праздника и дня".