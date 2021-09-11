В Минобрнауки заявили, что вузы проекта "Приоритет-2030" защитят свои программы в сентябре

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские университеты, претендующие на участие в госпрограмме поддержки вузов "Приоритете 2030", должны представить свои программы развития конкурсной комиссии до конца сентября. Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

"До конца сентября 187 университетов, допущенных к участию в федеральной программе развития российского высшего образования "Приоритет 2030", выступят перед комиссией Министерства науки и высшего образования с защитой программ развития научной и исследовательской деятельности вузов на ближайшие десять лет", - говорится в сообщении.

В пятницу приступила к работе комиссия министерства по проведению отбора участников в программу "Приоритет 2030". Члены комиссии начали заслушивать презентации программ развития университетов. В первый день свои программы представили первые 13 вузов страны. Среди защищавших программы - национальные исследовательские институты, медицинские вузы, военная академия.

Первым вузом, который открыл серию защит, стал Омский государственный университет (ОмГУ) им. Ф. М. Достоевского. По словам и. о. ректора Романа Смелика, для разработки стратегии развития вуза до 2030 года было выбрано два основных направления: первое связано с квантовыми технологиями, второе - с цифровой гуманитаризацией. К 2030 году число студентов в вузе может увеличиться в полтора раза и составить 12 тысяч человек.

"Мы работаем над созданием межрегионального суперкомпьютерного кластера. Это даст нам возможность развиваться с учетом мировых трендов. Что касается цифровой гуманитаристики, то ОмГУ им. Ф. М. Достоевского - классический университет. Именно исследование проблем безопасности нахождения государства и человека в цифровой среде позволяет участвовать почти всем факультетам и ученым в реализации этого направления", - сказал Смелик, слова которого приводятся в сообщении.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко отметил по итогам защиты, что к 2030 году вуз должен функционировать в самообеспеченной стране с самодостаточной экономикой. "Сырьевые ресурсы играют важнейшую роль для развития нашей экономики. Не надо строить иллюзий: они были, есть и на ближайшие 20 лет точно будут основой нашей экономики", - приводятся в сообщении слова ректора.

Кадры для сельского хозяйства и космоса

Первыми среди аграрных вузов страны о программе развития, как отметили в министерстве, рассказали представители Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. По мнению ректора Владимира Трухачева, органическое сельское хозяйство должно не просто получать новые импульсы развития, но и "доходить до стола каждого жителя страны", а от того, как удастся сохранить сельское хозяйство и обеспечить его кадрами, в принципе зависит жизнь за пределами мегаполисов. Геномная селекция, экология и ее эффективность, рост молодых кадров - на все это будет ориентирован вуз в ближайшие годы при составлении программы подготовки молодых аграриев.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), по данным Минобрнауки России, планирует развивать технологии для космического пространства, а также готовить специалистов по приборостроению.

"Развивая исследовательское направление, мы сохраняем нашу традиционную отрасль - аэрокосмос и бортовую авионику. Мы хотим помочь этой отрасли трансформироваться на благо достижений Российской Федерации. Новые исследования вуза уже заметны в таких направлениях, как техносферная безопасность, экология в космосе, искусственный интеллект", - сказала ректор вуза Юлия Антохина, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что впереди у вуза серьезная работа совместно с Роскосмосом по развитию приборной, радиолокационной и оптической базы. Чтобы на смену привычным коптерам массово пришли беспилотные машины, отрасль должна трансформироваться, добавила Антохина.

Новые приоритеты медицинских вузов

Свои программы развития представили также сразу четыре медицинских университета: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет (СПбГМУ) им. И. П. Павлова, Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) им. А. И. Евдокимова, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова.

Ректор Первого СПбГМУ им. И. П. Павлова Сергей Багненко считает, что через десять лет за счет внедрения генной и клеточной терапии медицина сможет справляться с теми же орфанными (редкими) заболеваниями, которые пока с трудом поддаются лечению. "Это направление будет наукоемким и очень интересным для того поколения врачей-исследователей, которые придут в вуз через десять лет", - сказал ректор, слова которого приводятся в сообщении.

В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова намерены развивать традиции военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии, сообщили в министерстве. Медицина катастроф, работа спецподразделений МЧС, МВД, ФСБ тоже базируется на подготовке специалистов в Военно-медицинской академии. По словам начальника академии Евгения Крюкова, уже сейчас около сорока стран мира отправляют к ним своих студентов за уникальными знаниями по военной хирургии. И в будущем процент подготовки таких студентов в рамках международного сотрудничества будет только возрастать.

Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов отметил, что возможности обучения и подготовки кадров для отрасли меняются. "Наличие доступных блоков информации позволяет нам изменить образовательные программы таким образом, чтобы больше учить учиться и не перегружать голову зубрежкой. "Умение гибко мыслить и самостоятельно находить решение, работать в команде для будущего специалиста будет важнейшей чертой", - приводятся в сообщении слова Лукьянова.

Национальные исследовательские университеты

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, как сообщили в министерстве, намерен в партнерстве с другими вузами обеспечить технологический прорыв стране. "Мы не можем остановиться в развитии. Поэтому поддержка государства в тот момент, когда вуз настраивается на разработку прорывных технологий и проектов, - это важно. Без такой помощи невозможно вузу самостоятельно осуществить технологический рывок: на логарифмической линейке нанотехнологиями не позанимаешься", - сказал ректор вуза Анатолий Александров, слова которого приводятся в сообщении.

Для Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, приоритетом станет увеличения числа молодых ученых. Для этого вуз будет развивать мировую школу в области фотоники, уникальные медицинские лаборатории на стыке физики и химии.

"У наших специалистов есть открытия мирового уровня. Мы гордимся нашими КНИТовцами, которые уже стали большим факультетом компьютерных технологий, а его основатели в свое время сделали наш вуз чемпионами мира по программированию (в России всего четыре вуза имеют такой титул - прим.ТАСС). Поэтому исследовательская деятельность университета продолжит свое развитие", - сказал ректор Алексей Чумаченко, слова которого приводятся в сообщении.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.