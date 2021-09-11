Белые медведи на Чукотке впервые за десять лет смогли все лето охотиться на льдах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Летом 2021 года побережья Восточно-Сибирского и Чукотского морей не очистились ото льда впервые более чем за десять лет. Белые медведи и моржи смогли оставаться в море, что хорошо для животных и жителей поселков, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Я еще помню то время, когда лед на море в летние месяцы был делом обычным. Но, честно сказать, мы уже отвыкли, что рядом с поселком летом нет ни моржей, ни медведей. В этом году можно только порадоваться за наших животных. У медведей есть возможность охотиться на льду на тюленей, а моржам тоже лучше на льдах - меньше погибнет в давках на лежбищах", - рассказала Татьяна Миненко, руководитель Медвежьего патруля WWF в селе Рыркайпий, рядом с которым находится мыс Кожевникова, где в последние годы наблюдается лежбище тихоокеанских моржей и иногда собирается несколько десятков белых медведей.

Этим летом обширные ледяные поля наблюдали жители Рыркайпия, Биллингса, Ванкарема и других прибрежных сел Чукотки. Как показала практика, необычная ледовая обстановка оказалась на руку как людям, так и животным. Белые медведи получили шанс охотиться на льдах в течение всего лета, стали меньше бродить по берегу в поисках пропитания и тревожить поселки. Мыс Кожевникова пока посетили всего несколько белых медведей.

Но долго расслабляться патрульным не пришлось. Уже в первых числах сентября почти одновременно в села Рыркайпий и Биллингс заглянули белые медведи. В Биллингсе сразу произошел неприятный случай: хищник хотел напасть на собаку в районе метеостанции, но пес залаял, оповестил людей, и вовремя выбежавший сотрудник отогнал медведя в море несколькими выстрелами из ракетницы. Рыркайпий тоже не остался без внимания со стороны белых медведей: 4 сентября прямо от магазина патрульные на квадроцикле отогнали белого гостя. Зверь был довольно упитан и, не сопротивляясь долго, ушел в море.

"Будем возобновлять вечерние объезды территории поселка. Уже предупредили жителей, чтобы были внимательны, особенно в темное время суток. На днях белых медведей видели наши рыбаки в 12 км от поселка, а вчера нашли ночной след косолапого рядом с жилыми домами, так что можно сказать, что "медвежий сезон" начался. Контролировать ситуацию вокруг поселка помогает и квадрокоптер, который нам передал WWF. Если ветра нет, то можно большую территорию осмотреть. А заметить белого медведя на подходе к селу гораздо лучше, чем столкнуться с ним уже в поселке", - рассказал патрульный села Биллингс Борис Ивашев, чьи слова приводит пресс-служба.