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Эксперты установят масштаб снижения числа кудрявых пеликанов на курганских озерах

Специалисты смогут оценить, насколько сократилась популяция птиц на территории области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверят данные о снижении численности краснокнижных кудрявых пеликанов в Курганской области, установив число особей на территории региона. Об этом сообщили ТАСС в субботу в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области.

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения, - это самый редкий из всех видов пеликанов. В Курганской области птица обитает на нескольких водоемах. Ранее ТАСС сообщал, что орнитологи РАН зафиксировали сокращение этих пеликанов на озерах Курганской области и устанавливают возможную причину.

"В настоящее время департаментом организована работа по учету численности кудрявого пеликана на территории Курганской области. <…> Сроки окончания работ - октябрь, ноябрь", - сообщили ТАСС в департаменте, уточнив, что к работам привлечены сотрудники Института экологии растений и животных УроРАН.

В ведомстве отметили, что по итогам специалисты смогут оценить, насколько сократилась популяция кудрявого пеликана на территории области. Пока же официальных данных о гибели птиц в департамент не поступало.

"В связи с возрастающей угрозой заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц и его распространения на территории Курганской области в текущем году исследовано 200 проб от дикой птицы. С начала 2021 года на территории области случаев высокопатентного гриппа птиц не зафиксировано", - добавили в департаменте, комментируя возможность снижения числа пеликанов из-за птичьего гриппа.

По данным исследований 2018 года, в регионе насчитываюсь около 300 гнездящихся пар.

О гибели пеликанов в регионах

Краснокнижный кудрявый пеликан обитает на нескольких крупных водоемах Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областей, при этом общая численность птиц на этой территории в последние годы росла. Ученые не исключают, что в итоге численность достигла некоторого критического уровня, при котором должны были включиться природные механизмы регуляции.

При этом ранее, в конце июня, на территории заказника "Белоозерский" в Тюменской области было обнаружено около 70 мертвых краснокнижных пеликанов, и, как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, причиной их гибели стал птичий грипп. На территории эпизоотического очага в пределах границ озера Большое Белое и на ряде прилегающих территорий вводился карантин - было ограничено передвижение транспорта, прекращены перемещения птиц внутри очага и вывоз из него птиц, яиц и других продуктов птицеводств, приостановлена торговля птицей.

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