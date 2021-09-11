Власти рассказали о планах по перезапуску въездного туризма в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Путешественники из стран Персидского залива поспособствуют перезапуску въездного туризма в Санкт-Петербург. Такую оценку высказал в субботу председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила о возобновлении с 8 октября регулярных прямых рейсов между Дубаем и Санкт-Петербургом. С этой даты перелеты между двумя городами будут выполняться четыре раза в неделю, а с 21 октября - ежедневно.

"Туристы из стран Персидского залива всегда были желанными гостями в Санкт-Петербурге. Сегодня именно они могут стать катализатором рестарта въездного туризма в Северную столицу", - привели слова Корнеева в пресс-службе комитета.

Возобновление рейсов из Дубая в Петербург удовлетворит растущий интерес к путешествиям туристов стран Персидского залива, чьи запросы на международные туры увеличиваются по мере ослабления пандемии, отметили в комитете. "В настоящее время в этих странах наблюдается дефицит доступных туристических направлений, и Петербург в этом качестве привлекателен для путешественников из региона", - сказали в пресс-службе.

По приведенным Корнеевым данным, в среднем арабские путешественники за границей тратят в шесть раз больше, чем другие международные туристы. "В Петербург такие гости часто приезжают большими семьями, могут задерживаться надолго, активно посещают культурные достопримечательности, рестораны, дорогие магазины", - добавил он.

"Сейчас, когда в мире благодаря вакцинации начинают постепенно ослабевать ограничения, восстановление отношений в сфере туризма с представителями из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара (для граждан которого установлен безвизовый режим) видится наиболее перспективным", - отметили в пресс-службе комитета.