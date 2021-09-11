Участники "Тавриды" предложили проекты по рекламе вакцинации от ковида

СУДАК /Республика Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Таврида.АРТ", который проходит в Крыму, в субботу презентовали свои проекты по рекламной кампании вакцинации от коронавируса для молодежи. Идеи оценивали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Роспотребнадзора Анна Попова и директор АНО "Национальные приоритете" София Малявина.

"Это сегодня социальный заказ общества - найти такие слова и подходы, чтобы люди прививались. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье сегодняшних и будущих поколений, - подчеркнула в приветственном слове Попова. - Мне очень важно услышать, что вы скажете, мне очень важно получить результат. Мне хочется, чтобы вы научили всех, кто этим занимается, в моем лице, как это сделать хорошо, правильно, чтобы зашло".

В рамках "Креативной мясорубки" было подготовлено три проекта. Над ними работали участники фестиваля из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Смоленска и Рязани. В основе идей - увлечение молодежи социальными сетями Instagram и TikTok, на которое авторы предлагают сделать больший упор, чтобы донести информацию о негативных последствиях ковида.

Первая группа предложила представить коронавирус как навязчивого в медиапространстве популярного персонажа. "Образ вируса родился из схожести "маркетинга" COVID-19 и любой современной звезды: широкий инфоповод, слухи, которые достигают тебя, даже если ими не интересуешься", - рассказали участники. Другая команда предподнесла тему заболевания как историю токсичных отношений. "Абьюзер морально подавляет, оказывает физическое насилие, стремится отнять финансы, не оставляет личного пространства и отрезает от социума. Как вы уже догадались, главный абьюзер в сегодняшнем мире - это ковид", - пояснили авторы.

Присутствующие на презентации отдали большинство голосов рекламной стратегии, предложившей ориентироваться на любителей проводить время в барах и ресторанах, вкусно есть. "Злейший враг - это последствия ковида, которые длятся до 13 месяцев, когда человек теряет полностью вкус, обоняние и нередко впадает в депрессию", - подчеркнули ребята.

"Все, что представлено, надо запускать в работу", - вынесла вердикт глава Роспотребнадзора. "Чтобы не сделать ошибок при размещении наружной рекламы или видеороликов, проводим их через фокус-группы с референтной аудиторией. В данном случае это будут молодые люди, которые не сделали прививку", - добавил Новиков, предложив также подумать над тем, как сделать акцент на положительном влиянии вакцинации вместо страхов болезни.

О фестивале

Фестиваль "Таврида.АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами фестиваля стали молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". В концертной афише фестиваля - Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие.