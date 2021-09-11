Медведев заявил, что Россия продолжит развивать спорт высших достижений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские власти продолжат поддерживать и развивать в стране спорт высших достижений, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения ключей от автомобилей российским победителям и призерам Олимпиады.

Он напомнил о том, что впереди новая Олимпиада, которая пройдет в 2024 году в Париже.

"Я уверен, что все вы будете готовиться. И как председатель попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев нашей страны хочу заверить вас, что мы продолжим работу, которую вели, для того чтобы способствовать развитию спорта высших достижений в нашей стране", - сказал Медведев.

В частности, пояснил замглавы СБ, власти будут создавать "современные, комфортные условия для спортсменов, тренеров, для всех специалистов, которые вовлечены в этот процесс".

Потрясающие результаты

Медведев искренне поздравил атлетов "с теми замечательными результатами, которых они добились на летних Олимпийских играх в Токио". Зампредседателя Совбеза заметил, что спортсмены завоевали медали в красивой и упорной борьбе, "продемонстрировали выдающиеся результаты, свою отличную форму".

"Понятно, что Олимпиада для зрителей - это всегда праздник. И даже несмотря на то, что мир сейчас довольно сложно устроен из-за пандемических ограничений, тем не менее и все равно это особые, незабываемые мгновения гордости за свою страну, за команду", - сказал он.

Под каким бы флагом ни выступали российские спортсмены, продолжил Медведев, они все равно представляли свою страну. "И, конечно, каждый из нас, из тех, кто болел за вас, чувствовал гордость за ваши результаты", - сказал он. "Я хочу еще раз вас поблагодарить за это и хочу также обратиться к вашим тренерам, наставникам, поскольку именно они вас вели к олимпийским медалям, и, конечно, их вклад тоже очень и очень значителен", - подытожил замглавы СБ.