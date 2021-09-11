Участники акции "Сохраним лес" высадят в Пермском крае более 65 тыс. деревьев

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" высадят в течение осени в Пермском крае более 65 тыс. саженцев деревьев. Центральное мероприятие проекта прошло в субботу с участием губернатора Дмитрия Махонина в Соликамском лестничестве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Вместе с волонтерами, местными жителями, работниками лесной отрасли и представителями бизнеса глава региона посадил 14 тыс. сеянцев сосны на площади 3,5 га Соликамского лесничества", - говорится в сообщении. Кроме того, 1,4 тыс. саженцев ели, лиственницы и кедра волонтеры высадили 9 сентября на особо охраняемой природной территории "Осинская лесная дача".

Как уточнил глава регионального министерства природных ресурсов Дмитрий Беланович, этой осенью планируется высадить еще 50 тыс. саженцев молодых елей, сосен, кедров и лиственниц в шести районах. "Ожидаем, что к 2024 году сможем достичь одну из основных задач нацпроекта "Экология" - обеспечить 100% лесовосстановление. Мы планомерно идем к этой цели с 2019 года. Сейчас выращивание лесов Прикамья составляет 94%", - цитируются слова Белановича, отмечая, что в 2020 году этот показатель составлял 91,7%.

Посадки сеянцев призваны компенсировать ущерб от лесных пожаров, которые из-за аномально сухой жаркой погоды бушевали в регионе. По данным Минприроды, в Прикамье ликвидировано 166 лесных пожаров на площади более 1100 га леса.

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта "Экология". За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".