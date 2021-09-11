Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта "Областной газеты" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ведомством сайта "Областной газеты" Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления ведомства по Уральскому федеральному округу Александр Ермаков.

"Данный сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов", - сообщил Ермаков, отметив, что сайт свердловской "Областной газеты" не блокировался Роскомнадзором.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главреда "Областной газеты" Дмитрия Полянина о блокировке сайта издания якобы Роскомнадзором из-за одного совместного материала газеты с юмористическим изданием "Красная бурда", который был опубликован на сайте несколько лет назад. По нему состоялось несколько судебных разбирательств, которые, по словам Полянина, выиграла газета.

"Областная газета" - общественно-политическая газета на русском языке, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. В газете публикуется официальная информация органов власти Свердловской области. С момента опубликования в "Областной газете" в установленный законом срок нормативные правовые акты Свердловской области вступают в силу.