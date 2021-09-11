Команда путешественников преодолеет на вездеходах путь от Москвы до Нью-Йорка

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Команда путешественников экспедиционного центра "РГОэкспо" планирует к лету 2023 года преодолеть путь от Москвы до Нью-Йорка, установив при этом два мировых рекорда. Передвигаться на обоих континентах и через Берингов пролив участники планируют на автомобилях и специальных вездеходах, способных буквально превращаться в судно, рассказал ТАСС руководитель центра Богдан Булычев.

"Мы создаем флагманский проект нашего экспедиционного центра на ближайшие два года - "Москва - Нью-Йорк", и посвящаем его первому трансконтинентальному перелету россиян из Советского Союза в Северную Америку в начале ХХ века. Мы проедем всю Россию, доберемся до края нашей Евразии на Чукотке и через Берингов пролив проедем Аляску, Канаду и финишируем в Нью-Йорке", - сказал Булычев.

Он отметил, что экспедиция будет проходить на колесной технике. В ходе нее планируется установить два рекорда Гиннесса, один из которых - добраться от Москвы до Нью-Йорка в течение 70 дней по наземному маршруту. Он будет повторять воздушный маршрут летчика-испытателя Семена Шестакова, который в 1927 году вместе с механиком Дмитрием Фуфаевым совершили перелет в 21,7 тыс. км на двухместном самолете-разведчике АНТ-3 по маршруту Москва - Токио и обратно. "Второй рекорд - это переход Берингова пролива по воде на российских вездеходах "Шерп" с положительной плавучестью колес. Они оснащены протекторам в роли гребных лопаток, смогут плавать по воде, а также будут оснащены электрическими моторами", - добавил он.

По словам Булычева, экспедиция состоится не позднее чем летом 2023 года. Ее проведение зависит от сроков предоставления финансирования, в частности, по заявкам на гранты, и от окончания поисковых работ по подъему останков самолета XX века из озера под Магаданом. Ожидается, что в экспедицию направятся три экипажа из четырех человек каждый. Они планируют добраться от Москвы до Дальнего Востока за 35 дней, пересечь участок Берингова пролив длиною 82 км на вездеходах за 8-10 часов, еще 35 дней уйдет на дорогу по Аляске и Америке.

"Подобный проект планировали делать известные путешественники при поддержке Английского королевского географического общества, но, к сожалению, в Беринговом проливе у них льдом раздавило вездеходы и проект не свершился", - сказал Булычев. Он отметил, что в экспедиции примет участие Валдис Пельш, фильм о проекте будет транслироваться на федеральных каналах.

О предыдущих экспедициях

"РГОэкспо" является центром поддержки и развития экспедиционной деятельности и туристической привлекательности регионов. За последние пять лет центр организовал 20 экспедиций, среди которых путешествие длиной более 40 тыс. км на внедорожнике через 14 стран Европы и Азии, экспедиция до Северного полюса на велосипеде и экспедиция по льду Северного Ледовитого океана до Новосибирских островов.

Ранее в ходе одной из экспедиций центр также обнаружил останки самолета, потерпевшего крушение во времена Второй мировой войны в озере Майорыч в Магаданской области. Их поднимут из озера летом 2022 года. Для определения модели воздушного судна и его извлечения участники экспедиции изучат дно озера и создадут 3D-модель.