Путин прибыл в Псковскую область, где на Чудском озере откроет памятник Невскому

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу прибыл в Псковскую область, где примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".

Глава государства также проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Ранее в субботу Путин принял в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина и выступил в "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы, а также встретился с российскими олимпийцами - победителям и призерами Олимпиады в Токио.

Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" расположен на берегу Чудского озера, на льду которого 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля - по григорианскому календарю) 1242 года произошло Ледовое побоище. Мемориал включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, три конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. В июне 2014 года Путин подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. План празднования включает более 150 мероприятий на федеральном и региональных уровнях, основные из них приурочены к вехам жизненного пути князя и к российским государственным праздникам.