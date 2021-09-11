Кириенко: Россия лидирует среди стран по количеству возможностей для самореализации

СУДАК /Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в России созданы беспрецедентные возможности по самореализации населения.

"Я считаю, что сегодня Россия для каждого талантливого творческого человека становится и стала страной возможностей. Пожалуй, такого количества возможностей для самореализации, я считаю, нет практически ни в одной стране", - сказал Кириенко на площадке арт-кластера "Таврида".

Он подчеркнул, что это является главным конкурентным преимуществом России. "Быстроменяющееся время - это время России. Это же в нашем культурным коде - поиск нестандартных решений, поиск неожиданных подходов", - добавил он.

"Мне кажется, Россия будущего, я вижу это уже в сегодняшней России - это страна, в которой каждый человек может открыть и полностью реализовать свой талант и свое призвание", - резюмировал он.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.